Ankara Çubuk'ta 74 yaşındaki terzi, 61 yıldır sürdürdüğü meslekte tamirata yöneldi - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta 74 yaşındaki terzi, 61 yıldır sürdürdüğü meslekte tamirata yöneldi

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Ankara Çubuk\'ta 74 yaşındaki terzi, 61 yıldır sürdürdüğü meslekte tamirata yöneldi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki terzi, çırak olarak başladığı mesleğini 61 yıldır sürdürüyor. Hazır giyim yaygınlaşınca paça kısaltma ve fermuar değiştirme gibi tamirat yapan terzi, gençlerin çıraklığa ilgi göstermemesi nedeniyle mesleğin geleceğinden endişeli.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki terzi Salih Aydoğan, çırak olarak başladığı mesleğini 61 yıldır sürdürüyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle bir terzinin yanında çıraklığa başlayan Aydoğan, yıllar içerisinde kalfalık ve ustalık aşamalarından geçerek kendi iş yerini açtı.

1979 yılından bu yana vergi mükellefi olarak terzilik yapan Aydoğan, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla geçmişte takım elbise ve kıyafet diktiği mesleğinde artık daha çok tamirat işleriyle uğraşıyor.

Aydoğan, ilerleyen yaşına rağmen pantolon paçası kısaltma, fermuar değiştirme, yama ve çeşitli kıyafet onarımları yaparak müşterilerine hizmet veriyor.

"Babam ustama 'Bunu terzi yap' dedi, o gün bugündür çalışıyorum"

Mesleğe 1965 yılında başladığını anlatan Aydoğan, AA muhabirine, terziliği babasının yönlendirmesiyle öğrendiğini belirtti.

Çıraklıktan yetiştiğini dile getiren Aydoğan, "İlkokulu bitirdim, babam beni bir ustanın yanına götürdü. Ustama 'Sen bunu terzi yap.' dedi. O gün bugündür bu mesleğe devam ediyorum. Önce çırak oldum, sonra kalfa, ardından usta oldum. 1979 yılından beri de kendi işimi yapıyorum." dedi.

Geçmişte çok sayıda kıyafet diktiğini ancak hazır giyimin yaygınlaşmasıyla işlerinin değiştiğini ifade eden Aydoğan, "Eskiden çok elbise diktim. Şimdi tamamen tamirata döndük. Kiminin paçasını kısaltıyoruz, kiminin paçasını uzatıyoruz, fermuar değiştiriyoruz, yama yapıyoruz. Hazır konfeksiyon çıktı, bizim meslek eski önemini kaybetti." diye konuştu.

"Gençler bu mesleği öğrenmek istemiyor"

Terzilik mesleğinin geleceğinden endişe duyduğunu dile getiren Aydoğan, gençlerin çıraklığa ilgi göstermediğini söyledi.

Mesleği sürdüren usta sayısının giderek azaldığına dikkati çeken Aydoğan, "Gençler artık bu işi yapmak istemiyor. Eskiden çıraklar yetişirdi. Şimdi 'Ben bu mesleği öğreneyim.' diyen yok. Biz birkaç arkadaş kaldık, devam ediyoruz. Bir gün gelecek bu meslek bitecek. O zaman bu işleri kim yapacak?" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, "Çok insan kıyafetini tamir ettirip yeniden giyiyor. Tamir ettirerek kullanmak daha ekonomik oluyor. Biz de elimizden geldiğince bu işleri yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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