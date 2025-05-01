Ankara'da 1 Mayıs Coşkusu

(ANKARA) - Ankara'da işçiler, emekliler, öğrenciler 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Tandoğan Meydanı'nda kutladı. Mitinge oğluyla katılan bir anne, "Çocuklarımızın geleceği için buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, bir başka katılımcı "Burada coşkulu bir topluluk var. Topluluğun ağırlıklı kısmını sıkıştırılmış, geleceği konusunda kaygılı olan gençlik oluşturuyor. Gençlik, birikmiş enerjisini 1 Mayıs ile birlikte açığa çıkarmış durumda" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Sendika, dernek, odalar, siyasi parti, gençlik örgütü ve baro üyesi emekçiler, çalışanlar, öğrenciler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen mitinge katılmak üzere sabah saatlerinde Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Katılımcılar daha sonra mitingin yapılacağı Tandoğan Meydanı'na yürüdü.

"İlk kez gençliği mücadeleye katılmış halde gördüm"

1 Mayıs'ı kutlamalarına katılan emekçiler duygularını Anka Haber Ajansı'na anlattı. 12 Eylül döneminden bu yana Tandoğan Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına katıldığını söyleyen bir emekli öğretmen, "İlk kez gençliğin bu kadar birlikte olduğu ve üniversitelerin hareketli olduğu ilk miting. 12 Eylül 1980'den beri ilk kez gençliği burada ve mücadeleye katılmış halde gördüm. Mutluyum. Ölmeden bu günleri de gördük" ifadelerini kullandı.

Kutlamaya katılan bir emekçi "Haklarımız için buradayız. 'Genel grev, genel direniş' diyoruz. Üniversite öğrencileri mücadelenin önünü açtı. İşçi sınıfı ile birleştiklerinde daha güzel bir ortam olacak. Mücadele devam edecek" diye konuştu.

"1 Mayıs kolay kazanılmadı"

Tandoğan'daki kutlamaya katılan bir emekli ise maaşının yetersizliğinden dert yanarken, "Öyle eziyet çekiyoruz, öyle hırslandık ki açlıktan. Ben emekliyim. 16 bin 300 lira maaş alıyorum. 1 Mayıs, işçinin ve emekçinin bayramıdır. Kolay kazanılmadı, kolay elde edilmedi. Kanlı 1 Mayıs'ı, Taksim'in yasaklanmasını biliriz. Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın geleceği için buradayız"

Mitinge, omuzarında taşıdığı oğlu ile katılan bir anne "Taleplerimizle her zaman alanlardayız. Çocuklarımızın geleceği için buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken bir başka kadın "Özgürlüklerimiz için, emek için, hakkımız için kutlamaya gidiyoruz" dedi.

"Topluluğun ağırlıklı kısmını sıkıştırılmış, geleceği konusunda kaygılı olan gençlik oluşturuyor"

Tandoğan'daki mitinge gençlerin katılımının yoğunluğuna dikkat çeken bir yurttaş da "Burada coşkulu bir topluluk var. Topluluğun ağırlıklı kısmını sıkıştırılmış, geleceği konusunda kaygılı olan gençlik oluşturuyor. Gençlik, birikmiş enerjisini 1 Mayıs ile birlikte açığa çıkarmış durumda. Meslek örgütlerinden, sendikalardan katılım iyi görünüyor, coşkulu görünüyor. 1 Mayıs bütün emekçilere, devrimcilere kutlu olsun" ifadelerini kullandı.