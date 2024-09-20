Ankara'da 1004 Suçlu Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 1004 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 13-19 Eylül arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 26, 5 yıla kadar hapis cezası olan 322 ve ifadeye yönelik aranan 630 olmak üzere 1004 kişi yakalandı.