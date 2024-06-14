Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1024 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7-13 Haziran tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 302 ve ifadeye yönelik aranan 651 kişi yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 1024 Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?