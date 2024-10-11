Ankara'da 1171 Aranan Kişi Yakalandı

Güncel

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 1171 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4-10 Ekim'de emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 340 ve ifadeye yönelik aranan 765 kişi yakalandı.