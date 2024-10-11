Ankara'da 1171 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 1171 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarma operasyonlarında 1171 aranan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

11.10.2024 14:50
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 1171 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4-10 Ekim'de emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 340 ve ifadeye yönelik aranan 765 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 1171 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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