Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan sanıkların mütalaası açıklandı - Son Dakika
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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan sanıkların mütalaası açıklandı

Ankara\'da 3 yaşındaki çocuğa sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan sanıkların mütalaası açıklandı

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların 'çocuğa karşı eziyet' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek, sanıkların atılı suçlardan ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

22.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ü, tutuksuz sanık K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaasını sunmak için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek, sanıkların atılı suçlardan ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, son savunmaları yapmaları için sanıklara süre vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç'nin evine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan 3 yaşındaki H.Ç'yi fark ettiği belirtiliyor.

Sağlık ekiplerinin, durumu polise bildirmesiyle anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Y.Ü'nün gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, H.Ç'nin vücudunda sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan Y.Ü'nün mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Ankara, Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa sigara söndürüp cinsel istismarda bulunan sanıkların mütalaası açıklandı - Son Dakika

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