Ankara'da 72 ülkenin stantlarının kurulduğu Dünya Kültürleri Festivali başladı - Son Dakika
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Ankara'da 72 ülkenin stantlarının kurulduğu Dünya Kültürleri Festivali başladı

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Ankara\'da 72 ülkenin stantlarının kurulduğu Dünya Kültürleri Festivali başladı
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Ankara'da Ebrişem ve Sirus Vakfı'nın düzenlediği 4. Dünya Kültürleri Festivali, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. 72 ülkenin stantlarının kurulduğu festival kapsamındaki etkinlikler halka açık ve ücretsiz düzenleniyor.

Ankara'da çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katılımıyla düzenlenen 4. Dünya Kültürleri Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ebrişem ve Sirus Vakfı tarafından düzenlenen festival, farklı ülkelerden temsilcileri başkentte bir araya getirdi.

Ebrişem ve Sirus Vakfı tarafından organize edilen etkinliğin açılışına, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, burada yaptığı konuşmada festivalin önemine dikkati çekerek, kültürel alışverişin yalnızca geleneklerin kutlanmasından ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumlar arasındaki bağları güçlendiren ve ülkeler arasında köprüler kuran etkili bir araç olduğunu belirtti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkelerin pek çok konuda farklı düşünebileceğini belirten Habibullahzade, kültürün, siyasi ve coğrafi sınırları aşan, insanları yakınlaştıran bir köprü olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish de 70'ten fazla ülkeyi bir araya getiren etkinliğin önemini vurguladı.

Filistinli Büyükelçi, tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen ülkesinin kültürü, yaratıcılığı, yaşam ve barış sevgisiyle varlığını sürdürdüğünü anlatmak için etkinlikte olduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak festivalin kültür ve sanatın halklar arasında yakınlaşma, sevgi ve barış bağlarını güçlendiren köprülerden biri olduğunu aktardı.

Arap Devletleri Ligi Ankara Misyon Şefi Büyükelçi Malek Mousli de farklı kültürlerin aynı çatı altında buluşmasının geleneklerin ve ulusal mirasın ötesinde bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından festivalin onur ödülü takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, AA'ya yaptığı açıklamada, etkinliğe katılmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Filistinli Büyükelçi, Filistin'in yanında durmaları nedeniyle Türk halkına teşekkürlerini sunarak ülkesinin özgürlüğe kavuşmasını diledi.

4. Dünya Kültürleri Festivali

Festival kapsamında 72 ülkenin stantlarının kurulduğu ve sahne etkinliklerinin düzenlendiği etkinlikte yurt içi ve dışından birçok sanatçı yer aldı.

Katılımcı ülkelerin geleneksel danslarının, müzik dinletilerinin, kıyafet defilelerinin ve geleneksel çocuk oyunlarının yer alacağı etkinlikte, yarışma ve çekiliş programları yer alıyor.

Etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak yapılıyor.

Kaynak: AA
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