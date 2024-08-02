Ankara'da 756 Aranan Kişi Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 756 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 1, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 257 ve ifadeye yönelik aranan 431 kişi yakalandı.