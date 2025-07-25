Ankara'da 844 Suçlu Yakalandı

Ankara'da polis ve jandarmanın operasyonları sonucu çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18-24 Temmuz arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası olan 327 ve ifadeye yönelik aranan 447 olmak üzere 844 kişi yakalandı.