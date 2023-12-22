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Ankara'da 862 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 862 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 862 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 45 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 259 kişi ve ifadeye yönelik aranan 533 kişi bulunuyor.

Ankara\'da 862 şüpheli yakalandı
22.12.2023 - 10:33,
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Ankara Valiliği, il genelindeki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 862 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca 15-21 Aralık tarihlerinde çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 22, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 45, 5 yıla kadar hapis cezası olan 259, ifadeye yönelik aranan 533 olmak üzere toplam 862 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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