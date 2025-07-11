Ankara'da 869 Suçlu Yakalandı

Ankara Valiliği, son bir haftada, çeşitli suçlardan aranan 869 kişinin polis ve jandarma ekiplerince yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Temmuz'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 18, 5-10 yıl hapis cezası olan 47, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 308 ve ifadeye yönelik aranan 491 olmak üzere 869 kişi yakalandı.