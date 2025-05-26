Ankara'da Afrika Günü kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da Afrika Günü kutlandı

Ankara\'da Afrika Günü kutlandı
26.05.2025 22:45
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25 Mayıs Afrika Günü, Afrikalı ve Türk diplomatların katılımıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

25 Mayıs Afrika Günü, Afrikalı ve Türk diplomatların katılımıyla Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Afrika ülkelerinin sömürgeciliğe karşı verdiği bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olan Afrika Birliğinin (AfB) kurulduğu gün olan 25 Mayıs Afrika Günü için Ankara'da etkinlik düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Kordiplomatik Duayeni Majok Guandong Thiep ile Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi ve Kordiplomatik Duayeni Aden Houssein Abdillahi'nin yanı sıra Türkiye'de görev yapan çok sayıda askeri ve diplomatik temsilci etkinlikte yer aldı.

Bakan Yardımcısı Duran, Afrika Birliği marşı ve İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yaptı.

Afrika Birliği'nin 62'nci yıl dönümünde özgür ve bağımsız Afrika için büyük fedakarlıklar yapan Afrikalıları andıklarını belirten Duran, Afrika Günü'nün kıtanın tarihini, zengin kültürel mirasını, çeşitliliğini ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika açılımı politikasının 2013 itibarıyla yerini Afrika Ortaklık Politikası'na bıraktığını hatırlatan Duran, bu süreçte güçlü bir siyasi irade ve vizyoner bir liderlik gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Afrika'yla ilişkilerindeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Duran, Türkiye'nin 2008'den bu yana stratejik ortağı olduğu Afrika Birliği'nin yol haritası ve eylem planı olan Gündem 2063 çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlara katkı sunmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla muhtelif projeler yürüttüklerini aktararak, 2026'da Afrika'da düzenlenecek Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Duran, zirve kapsamında kabul edilmesi öngörülen Türkiye-Afrika Ortak Eylem Planı'yla Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda kararlı olunduğunu kaydetti.

Büyükelçi Thiep, Afrika Günü ile yalnızca Afrikalıların birliğinin, direncinin ve refahının değil, aynı zamanda mücadele dolu ortak tarihinin kutlandığını belirtti.

Türkiye ile Afrika arasındaki "mükemmel" ilişkilere dikkati çeken Thiep, ortaklığın siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ilerlediğini söyledi.

Büyükelçi Abdillahi de küresel yönetişim sisteminde Afrikalılara kulak verilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini ticaret, eğitim, ve kalkınma gibi alanlarda karşılıklı saygı temelinde geliştirdiğine dikkati çeken Abdillahi, bu ilişki modeline değer verdiklerini kaydetti.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Joao Lourenço'nun Afrika Günü'ne ilişkin video mesajının gösterildiği etkinlikte, Afrika ülkelerine özgü dans gösterileri yapıldı.

Kaynak: AA

Afrika, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Afrika Günü kutlandı - Son Dakika

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