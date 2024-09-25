Ankara'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını - Son Dakika
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Ankara'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını

Ankara\'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını

Park halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi, itfaiye yangını söndürdü.

25.09.2024 02:01
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ANKARA'da, bir akaryakıt istasyonunda park halinde iken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda park halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını - Son Dakika

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