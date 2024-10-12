Ankara'da Alkol Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Ankara'da alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 17 ton 484 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, alkol kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yasa dışı üretimi gerçekleştirilen etil alkolün temizlik malzemesi gibi gösterilerek Ankara'ya nakledildiği ve "merdiven altı" yerlerde sahte içki yapımında kullanıldığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'dan Ankara'ya nakilde kullanıldığı tespit edilen bir aracı Yenimahalle'de durduran ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 5 litrelik bidonlar halinde 980 litre etil alkol ele geçirdi. Şüphelinin işlemleri sırasında elde edilen yeni bilgiler sonucu, İstanbul'da Silivri Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da 16 ton etil alkole el konuldu.

Keçiören'de yasa dışı alkol üretim ve dağıtımının yapıldığı tespit edilen bir depoya yönelik operasyonda ise 504 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ve 4 bin 325 adet, alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 17 ton 484 litre etil alkole el konuldu.