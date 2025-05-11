Ankara'da Anneler Günü Coşkuyla Kutlandı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anneler Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı. Kadın Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulübü üyeleri, renkli gösterilerle izleyicilerin karşısına çıktı. Depremzede ve sosyal destek alan anneleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, metro ve Ankaray'daki anonslarla günün anlam ve önemine dikkati çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan "Anneler Günü"ne özel renkli etkinlikler düzenledi. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan günde, Başkent, halk oyunlarından dans gösterilerine, şiirden şarkılara kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nden yararlanan çocukların anneleri için hazırladıkları etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Minikler, şiirler okuyup marşlar ve şarkılar seslendirirken, halk oyunları ve dans gösterileriyle de büyük beğeni topladı. Etkinliğin sonunda çocuklar, ellerinde fotoğraf ve çiçeklerle anneleriyle sahneyi paylaşarak annelerine sürpriz yaptı.

Gençlik Parkı'nda anneler neşeli anlar yaşadı

Gençlik Parkı'nda Anneler Günü'ne özel hazırlanan etkinliklerde, anneler ve çocuklardan oluşan halk oyunları grupları sahne aldı. FOMGET Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerin rehberliğinde üyelerin hazırladığı gösterilerle anneler hem duygulandı hem de neşelendi.

Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutlu duyduklarını dile getiren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, "Anneler Günü dolayısıyla Kadın Lokalleri üyelerimizden oluşan halk oyunları ekipleri ve çocukları ile bir araya gelerek etkinlik düzenledik. Son derece profesyonel bir etkinlik oldu. Anne ve çocukları bir araya getiren etkinliğimizin güzel geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede ve sosyal yardım alan annelerin gününü de kapı kapı dolaşarak kutladı, annelere çeşitli hediyeler takdim etti.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Serpil Altıntaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, ücretsiz olarak misafir ettiğimiz depremzede annelerimizin ve sosyal destek alan tüm annelerimizin yanındayız. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda, sadece yardım yapan bir kurum değil, aynı zamanda ailelerinin bir parçası olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Annelerimizin hiçbir sosyal yardıma ihtiyaç duymadığı nice Anneler Günleri diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Metro ve Ankaray'daki anonslarda ise günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Metro ve Ankaray'da, "Değerli vatandaşlarımız, bizleri sevgiyle, sabırla büyüten; hayata tutunmayı öğreten, her şeyin en güzeline layık olan sevgili annelerimizin ve anne vicdanına sahip tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlar, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" mesajı paylaşıldı.