Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında incelemelerin devam ettiğini duyurdu

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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında TCK'nın 316. maddesinde tarif edilen suç açısından; şüphelilerden elde edilen dijital materyal incelemelerine ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında TCK'nın 316. maddesinde "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenen "Suç için anlaşma suçu" açısından dijital materyal incelemelerine ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği bilgisini verdi.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, konuya dair "Şüphelilere atılı TCK'nun 316. maddesinde tarif edilen suç açısından; şüphelilerden elde edilen dijital materyal incelemelerine ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

7 KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirmişti.