Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı

Ankara\'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklananlar arasında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin de bulunuyor.

19.05.2024 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yeni açıklamada 7 kişinin "tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandıkları bildirildi. Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında yer alan şüphelilerin üzerine atılı Türk Ceza Kanunun 258, 277. ve 283. maddelerine istinaden Ankara nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebinde bulunulmuştur. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin şüpheliler hakkında yukarıda anılan suçlardan tutuklama kararı verilmiştir. Bununla birlikte soruşturma dosyası kapsamında şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suç yönünden delillerin toplanılmasına ve var ise müsnet suça iştirak eden diğer faillerin tespiti için araştırmalara devam edilmektedir. Nitekim soruşturmanın gelinen aşamasında dosyada yer alan şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi, HTS analiz raporlarının düzenlenmesi ve MASAK verilerinin incelenerek rapor haline getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bahsi geçen olgu ve delillerin dosyaya kazandırılmasından sonra mezkur suç yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir hukuki değerlendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Tutuklananlar arasında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin de bulunuyor. Söz konusu 3 polis, Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına almıştı.

Kaynak: ANKA

Ayhan Bora Kaplan, Murat Çelik, Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteri bulundu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement