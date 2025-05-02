Ankara'da Belediye Meclis Simülasyonu Başladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Belediye Meclis Simülasyonu"na ev sahipliği yapıyor. Dört gün sürecek etkinlikte 150 üniversite öğrencisi, Başkent'in sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını teşvik etmek amacıyla MAYA Genç Düşünce Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Ankara Belediye Meclis Simülasyonu" etkinliği kapsamında 150 üniversite öğrencisini ağırlıyor.

Simülasyon kapsamında ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, Meclis Başkanlığı görevini dört günlüğüne MAYA Genç Düşünce Platformu Üniversiteler Komisyon Başkanı Harun Reşit Öcal'a devretti.

Programa ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ve MAYA Genç Düşünce Platformu Genel Başkanı Av. Mustafa Uzunçakmak da katıldı.

Komisyon çalışmalarıyla başladı

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar belirlenen partilere dağıtıldı ve Meclis'te görevlerini bu partilerin görüşleri doğrultusunda yerine getirmeye başladı. Meclis üyeleri, komisyonlara katılarak şehrin gelişimi ve iyileştirilmesi için öneriler hazırladı. Önergeler divana sunuldu ve oylamadan geçirildi. Program kapsamında simülasyonun işleyişine ilişkin kısa bilgilendirme yapıldı ardından parti genel başkanları, başkanvekilleri ve grup sözcüleri seçildi. Parti genel başkanları Genel Kurul'da üç dakikalık konuşmalar yaparak görüşlerini açıkladı. Komisyonlara dağıtılan üyeler, önergeleri tartışmak üzere çalışmalarına başladı.

ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, etkinliğe ilişkin, "Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği gençlere Başkanımız Mansur Yavaş ve vekili Ertan Işık Meclis'i birkaç günlüğüne emanet ediyor. Ortak akıl ile Ankara'mız için neler yapılabileceğine dönük kafa yoracaksınız. Bunu bir görev bilip burada bulunmanız çok kıymetli" dedi.

ABB Meclis Başkanvekili Ertan Işık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bu pırıl pırıl gençliğe Ankara'nın daha yaşanılabilir bir kent olması için duyarlılık gösterip, kendileri sorumlu olarak, Ankara'nın meseleleri için fahri olarak, gönüllü olarak bu tür çalışmalara, ortak akla hizmet ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim buraya şahsi ve kişisel bir mesele olmadan Ankara'nın ve memleketin meselelerini kendine dert edinmiş bu topluluk, bize gelen istisna bir topluluktur. Böyle bir inisiyatif aldığınız için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAYA Genç Düşünce Platformu Genel Başkanı Av. Mustafa Uzunçakmak da "Genç arkadaşlarımızla katılımcı demokrasinin önemini vurgulamak için buradayız. Sayın Mansur Yavaş'ın gençliğe ve gençlerin düşüncelerine ne kadar kıymet verdiğini bildiğimiz için arkadaşlarımızla toplandık. Belediye Meclisi'nde Ankara'ya bir şeyler katmak için çalışmalar yapmak için buradayız" diye konuştu.

Meclis Başkanlığını devralan Harun Reşit Öcal ise "Bu simülasyonda dört gün boyunca çeşitli üniversite ve bölümlerden öğrencileri bir araya getirerek Ankara'nın yerel sorunlarına dair önergeler sunacağız. Bunlar üzerine tartışıp çözüm bulmaya çalışacağız. Ekip çalışması ruhunu aşılayacağız. Okudukları, yaşadıkları kentlere aidiyetlerini artırmaya çalışacağız" dedi.