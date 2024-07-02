Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara\'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürüp intihar etti. Şahsın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

02.07.2024 20:13
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürüp canına kıydı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Keklik, bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Çankaya, Ankara, Baba, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mahmut null: İslam'dan uzak yaşandık ça bunlar daha çok görülür Allah tan korkmak lazım İslam'ın yasakladığı ne varsa bu toplumda var Allah sonumuzu hayra cevirsin 170 75 Yanıtla
    Hakan Tani: Bence İslam değil vicdan ve merhamet eksikliği var insanlar silaha bu kadar kolay erişebiliyorsa bu işte bi sıkıntı var mafyavari yapılar hayatımızın her yerinde dizilerde mahallelerde siyasette her yerde mafya var 55 27 Oğuz Özen: Mahmut efendi hemen de düne bağlamışsın Tanrı ne diyor önce insan ol diyor sonra hangi dine mensuptan onu ol 7 19 Ugur Yıldız: amin inşallah kardeşim 20 0
  • kuzeyli baba: insanların ruh hali psikolojisi bitik kimsenin yüzü gülmüyor bolluk var ama şükür yok allah i kitabı unuttuk peygamberi sünnet-i unuttuk unutdukça da musibetlere konduk 68 24 Yanıtla
    Bülent Gökçe: Allah c.c. lafzını küçük harflerle bu kadar kolay nasıl yazabiliyorsunuz 13 2 Bülent Gökçe: Allah C.C. lafzını küçük harflerle bu kadar kolay nasıl yazabiliyor sunuz?! 6 2
  • Ercan Karatas: Ey güzel Allahım neoluyor bu insanlara anlamadım gitti. 65 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz: Allah Allah bu ne yaw kendini öldürde çocukların yaşam hakkını niye ellerinden alıyorsun 51 2 Yanıtla
  • My Way: Güya kadını koruma amaçlı çıkarılan her kanun derhal gözden geçirilmeli. 42 6 Yanıtla
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