Ankara\'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Mahmut null:

İslam'dan uzak yaşandık ça bunlar daha çok görülür Allah tan korkmak lazım İslam'ın yasakladığı ne varsa bu toplumda var Allah sonumuzu hayra cevirsin

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Hakan Tani: Bence İslam değil vicdan ve merhamet eksikliği var insanlar silaha bu kadar kolay erişebiliyorsa bu işte bi sıkıntı var mafyavari yapılar hayatımızın her yerinde dizilerde mahallelerde siyasette her yerde mafya var 55 27

Oğuz Özen: Mahmut efendi hemen de düne bağlamışsın Tanrı ne diyor önce insan ol diyor sonra hangi dine mensuptan onu ol 7 19