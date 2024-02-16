Ankara'da CHP aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da CHP aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara\'da CHP aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da CHP'nin aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm çift yönlü olarak kapatılacak. Ayrıca, Talatpaşa Bulvarından Cumhuriyet Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı ve Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan yan varyantlar da trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağdur olmaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor.

16.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da pazar günü CHP'nin Ankara Spor Salonunda düzenlenecek aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat'ta CHP'nin Ankara Spor Salonunda yapılacak aday tanıtım toplantısı nedeniyle saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Talatpaşa Bulvarından Cumhuriyet Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç) trafiğe kapatılacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Ankara, Etkinlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da CHP aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 14:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da CHP aday tanıtım toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement