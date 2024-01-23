Ankara\'da DEAS¸ Silahlı Terör Örgütüne Yönelik 4 Şüpheliye Gözaltı Kararı

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ANKARA'da DEAS¸ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin DEAS¸ silahlı terör örgütü bünyesinde yer alarak, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin deliller elde edildi. 4 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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