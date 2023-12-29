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Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1'i ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ankara\'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 10 Şüpheli Yakalandı
29.12.2023 - 16:29,
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ANKARA'da DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1'i ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli, 25 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delillerin incelenmesinde, örgüt yönetimi tarafından mensuplarına gönderilen talimatlar, örgüt mensupları tarafından çatışma bölgelerinde yapılan eylemlere ilişkin çok sayıda video, örgütsel doküman, örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğraflar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken; 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkça serbest bırakılan 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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