Ankara'da Dolandırıcılara Operasyon

Ankara'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, S.U. ve S.Ö, telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtan kişilerce 8 milyon lira değerindeki döviz ve altınlarının alınıp dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi tespit etti.
Ankara dışına seyir halinde oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla kısa sürede Niğde istikametinde yakalandı.
Araçta yapılan aramada, 175 bin dolar ve 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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