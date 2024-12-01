Ankara'da Dolandırıcılara Operasyon

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Ankara'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S.U. ve S.Ö, telefonda kendilerini polis, savcı olarak tanıtan kişilerce 8 milyon lira değerindeki döviz ve altınlarının alınıp dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi tespit etti.

Ankara dışına seyir halinde oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla kısa sürede Niğde istikametinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 175 bin dolar ve 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.