Ankara'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

ANKARA'da içkili bir restorandaki fahiş hesap ücretleri ile 40 mağduru yaklaşık 7 milyon 400 bin lira dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, içkili bir restoranda fahiş fiyatlar uygulandığı, hesaba itiraz eden mağdurlara baskı ve cebir kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda internet üzerinden buluştuğu kadınların tavsiyesi üzerine söz konusu mekana giden mağdurların, hesapta fahiş fiyatlara maruz bırakıldığı, fiyatlara itiraz edenlerin ise iş yeri çalışanları tarafından baskı ve cebir uygulanarak ödemlerin gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 40 mağdur tespit edilirken, toplam mağduriyetin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarla genişletilen soruşturma kapsamında, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Fuhşa teşvik' suçlarına ilişkin 5 Temmuz'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında işlem başlatılan 36 şüpheliden 32'si gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 940 bin 300 TL, 82 bin dolar ve 660 avro nakit para ele geçirildi. 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 266 fişek bulundu. Ayrıca 3 POS cihazı, 9 taşınabilir bellek ve 1 bilgisayar da operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller arasında yer aldı. Söz konusu iş yerinde farklı firmalara ait POS cihazlarının kullanıldığı tespit edilerek, 5 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen 6'sı tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca soruşturma sürecinde 'Rüşvet' suçunun da işlendiğine dair tespitler yapılması üzerine, bu suça ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldı. 4 polis memuru, 1 zabıta personeli ve 1 sivil olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamına adli kontrol tedbiri uygulandı.