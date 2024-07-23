Ankara'da Emekli Olan Polis Memuruna Sürpriz Veda

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Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

31 yıllık meslek hayatının son gününü yaşayan polis memuru Kenan Üstüner'e meslektaşlarınca emeklilik sürprizi yapıldı.

Üstüner, trafiği denetlediği Meşrutiyet Caddesi'ne mesai arkadaşlarınca getirilen emeklilik pastasını kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da kutlamaya katılarak, Üstüner'e emekleri için teşekkür etti.

Meslektaşlarının son gün sürprizinden duygulanan Üstüner, kendisini yalnız bırakmayan polis arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.