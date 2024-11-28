Ankara'da Erkek Mağdurun Koruma Kararı - Son Dakika
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Ankara'da Erkek Mağdurun Koruma Kararı

Ankara\'da Erkek Mağdurun Koruma Kararı

Cihan K., eşi B.K.'den boşanmak için açtığı davada, eşinin uyguladığı psikolojik ve ekonomik şiddet nedeniyle koruma ve tedbir kararı almayı başardı. Mahkeme, B.K.'nin 6 ay boyunca Cihan K.'ye yaklaşmaması ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini istedi.

28.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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ANKARA'da yaşayan Cihan K. (44), kendisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi B.K.'den (39) boşanmak için dava açtı. Mahkeme, boşanma davası sürecinde eşinin kendisini telefonla arayıp küfür ve hakaretlerde bulunarak psikolojik şiddetini devam ettirdiği iddia eden Cihan K. için koruma ve tedbir kararı verdi.

İş insanı Cihan K., kendisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi B.K.'den boşanmak için dava açtı. Cihan K., boşanma davası sürecinde eşinin kendisini telefonla arayıp küfür ve hakaretlerde bulunarak psikolojik şiddetini devam ettirdiği iddiasıyla koruma ve tedbir başvurusunda bulundu. Ankara 9'uncu Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Cihan K.'nin başvurusunu kabul ederek, koruma kararı verdi. Kararda, B.K.'nin 6 ay süreyle Cihan K.'nin yanına yaklaşmaması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmaması istendi. Tedbir kararının ihlali halinde B.K.'nin 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı belirtildi.

'HAYATI ÇEKİLMEZ OLMUŞTU'

Cihan K.'nın avukatı Senem Yılmazel, 6284 sayılı kanunun amacının erkeklerin de kadınların da hem psikolojik, hem ekonomik, hem de fiziksel olarak korunması olduğunu belirterek, "Burada müvekkil maalesef hem psikolojik hem ekonomik şiddet görüyordu. Eşi ısrarla kendisini arayıp küfür, hakaret gibi davranışlarda bulunuyordu ve müvekkilim için artık hayat çekilmez hale gelmişti. Biz çekişmeli bir boşanma davası açtık. Davayı açarken tedbir kararı talep ettik. Bu tedbir kararının verilmesi için şiddet tehlikesi olması dahi yeterlidir. Yani herhangi bir delil sunmadan da mahkeme bu tedbir kararını verir" dedi.

Yılmazel, karşı tarafın 2 haftalık süresi içinde tedbir kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin itirazı reddettiğini belirterek, "Sürekli müvekkilimi arayıp küfrediyormuş. Müvekkilim kendisini engellediğinde de başkalarının telefonundan müvekkile hakaret küfürler edip, taciz ediyormuş, psikolojik olarak şiddet uyguluyormuş. Bu şekilde aslında mağdur olduğu için lehine bir karar verilmiş oldu. Müvekkil koruma kararını teslim almak için karakola gittiğinde orada pek çok kadın sırada bekliyormuş. Polis, 'neden geldin' demiş. Müvekkilim 'ben de şiddet mağduruyum' demiş. Orada bulunan kadınlar da şaşırmış. Biz 6 ay süreyle bir koruma kararı aldık. Dava hala devam ediyor. Daha sonra da bu fiiller devam ederse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ya da kararın uzatılmasını talep edeceğiz. Koruma kararını genelde biz kadınların lehine alırız. Burada bir istisnai durum olduğu için erkek lehine de koruma kararı almış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Erkek Mağdurun Koruma Kararı - Son Dakika

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