Ankara\'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı

Son 3 Günde 7 Kadın Cinayeti İşlendi

Türkiye'de son üç günde 7 kadın, evli ya da birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Av. Esin İzel Uysal, iktidarın kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarına işaret ederek, yetkililerin bu soruna cevap vermesi gerektiğini belirtti. Kadınlar artık haklarının farkında ve seçimlerde eşitlikten yana oylarını kullanacaklar.