Ankara'da Fırtına Uyarısı

Ankara\'da Fırtına Uyarısı
12.02.2026 16:59
Ankara Valiliği, fırtına nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

ANKARA Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA

