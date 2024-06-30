Ankara'da Hayvanseverler Sahipsiz Hayvanlara Yapılacak Düzenlemeyi Protesto Etti

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Ankara'da bir araya gelen hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin yapılması planlanan düzenlemeyi ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti.

Ulus Meydanı'nda yer alan Atatürk heykeli önünde toplanan hayvanseverler, tepkilerini dile getiren pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Doğa, İnsan, Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, sahipsiz köpeklerin toplatılmasının ve barınaklarda tutulmasının, hayvanların doğal yaşam hakkına aykırı olduğunu söyledi.

Danacıoğlu, "Kısırlaştırmak için toplamadınız, öldürmek için mi toplayacaksınız? 'Uyutmak' güzellemesiyle yarattığınız algı can almaktır. Onlara hastaneler, aşevleri kuran ecdadımızın kemiklerini sızlatmayın." dedi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da kısırlaştırmanın önemine dikkati çekerek, tüm insanlığa örnek olacak çözümlerin konuşulmasını istedi. Özkan, "Çözüm, doğanı öldürmek değil, doğmayı engellemektir." diye konuştu.

Hayvansever Mine Medya Haktanır ise sokak hayvanlarının üremesinin kontrol altına alınması için belediyelerin tamamında gönüllü hayvanseverlerin işbirliğinde kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması gerektiğini ifade etti.