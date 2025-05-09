Ankara'da İklim Değişikliği Paneli Düzenlenecek

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 12 Mayıs 2025 tarihinde "İklim Değişikliği ve Ankara" paneline ev sahipliği yapacak.

Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Dünya İklim Günü kapsamında "İklim Değişikliği ve Ankara" panel/forum etkinliği düzenleniyor.

Alanında uzman isimler, iklim kanunundan iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin etkinliğini artırmak ve Ankara'nın iklim politikalarına yönelik somut ve uygulanabilir öneriler geliştirmek amacıyla bir araya gelecek.

Açılış konuşmaları, AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Duygu Soytürk tarafından yapılacak.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak'ın başkanlığında gerçekleşecek panel/forum oturumunun konuşmacıları ve konuları ise şöyle sıralanacak:

-Dr. Baran Bozoğlu – Nasıl bir İklim Kanunu?

-Av. Dr. Fevzi Özlüer – Neoliberal Düzenlemeler ve İklim Kanunu

-Tekin Altuğ – İklim Krizinin Büyükşehirlere Etkisi

-Prof. Dr. Osman Balaban – Yerel Düzeyde İklim Değişikliği - Türkiye'de İklim Değişikliği Kanun Süreci - Ankara'da İklim Değişikliği

- Mustafa Taşdemir – ABB'nin İklim Değişikliği Çalışmaları

Etkinlik, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 14.00 - 17.00 arasında Ankara Kent Konseyi'nde yapılacak.