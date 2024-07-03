Ankara\'da İnşaat İşçileri İskele Çökmesi Sonucu Yaralandı

Güncel

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, inşaat halindeki 8 katlı binanın 3'üncü katında çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 8 katlı binanın dış cephesini boyayan 4 işçi, iskele yardımı ile binanın 3'üncü katına çıktı. Bir süre çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.