Ankara'da Kaçak Araç Parçalarına Operasyon

Güncel

Ankara Valiliği, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 3 bin 899 araç parçasının ele geçirildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara, Gaziantep ve Şırnak'taki 17 kişiye yönelik, 5607 SKM (emtia kaçakçılığı) suçundan 11 Şubat'ta eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda 14 kişinin yakalandığı, işlemlerin ardından 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve diğer şüphelilerin de salıverildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon ve yakalamalarda toplamda 879 gümrük kaçağı araç motoru, 342 gümrük kaçağı araç kapısı 108 gümrük kaçağı araç şanzımanı, 10 gümrük kaçağı araç beyni, 1 gümrük kaçağı motor bloku, 2 bin 559 gümrük kaçağı araç yedek parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen ürünlerin ortalama piyasa değerinin 80 milyon lira olduğu değerlendirilmektedir."