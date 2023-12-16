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Ankara'da Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Genç Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Genç Tedavi Altına Alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaçak içki tüketen 2 lise öğrencisi baygın halde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çocukların kaçak alkolü temin ettiği şüphelisi olan B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 25 adet kaçak viski ele geçirildi.

Ankara\'da Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Genç Tedavi Altına Alındı
16.12.2023 - 00:15,
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaçak içkiden zehirlenen 2 genç, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri N.K. ve Z.N.Y, kaçak alkol kullanmalarının ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Çocukların kaçak alkolü Ecevit lakaplı B.A'dan aldıkları tespit edildi.

Şüpheli, İncirli Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

B.A'nın ikametinde yapılan aramada 25 adet kaçak viski ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Keçiören, Ankara, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Genç Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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