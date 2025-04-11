Ankara'da Kar Yağışı Başladı, Eğitime Ara Verildi

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarının ardından Ankara'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Ankara'da kar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarının ardından Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle bugün Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ankaralılara zor anlar yaşattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğu bildirilirken, kentin yüksek yerlerinde ve ara sokaklarda zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşandığı görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçları gece saatlerinden itibaren yoğun mesai harcadı. Ankara'daki yolların takibi kartakip.ankara.com.tr internet sitesinden yapılabilecek.