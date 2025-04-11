Ankara'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beklenen kar yaĞışının Ankara'da etkili olmaya başladığını belirterek, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açıK olduğunu bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, " "Sevgili Ankaralılar; Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir. http://kartakip.ankara.com.tr sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz" dedi.