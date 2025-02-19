Ankara'da Karla Mücadele Başladı

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(ANKARA)- Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Mansur Yavaş karla mücadelede yedi yirmi dört görev başındayız açıklaması yaptı.

İstanbul'dan sonra kar yağışı başkent Ankara'da da etkili olmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada olduklarını belirtti. Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız! 7/24 görev başındayız. Ana arterler, caddeler ve hastane yolları öncelikli olarak açılıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor. http://kartakip.ankara.com.tr sistemimiz aracılığıyla yolların durumunu kontrol edebilirsiniz."