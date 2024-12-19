Ankara'da Kaybolan Adam, Su Değişinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Ankara'da Kaybolan Adam, Su Değişinde Ölü Bulundu

Ankara\'da Kaybolan Adam, Su Değişinde Ölü Bulundu

57 yaşındaki İbrahim Öztaş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolduktan bir gün sonra bir su deposunun bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2024 19:28  Güncelleme: 19:29
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ANKARA'da bir gün önce kaybolan İbrahim Öztaş (57), mahallede bulunan su deposunun bahçesinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Aralık günü Altındağ ilçesi Gicik köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 17 Aralık Salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Öztaş'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Köyde arama çalışması başlatan ekipler, dün öğlen saatlerinde mahallede yer alan su deposunun bahçesinde Öztaş'ın cesedi ile karşılaştı. Başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu belirlenen Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan olay yerinde bulunan tabanca ise kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, olayla ilgili ise Ercan D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

İbrahim Öztaş, Altındağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kaybolan Adam, Su Değişinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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