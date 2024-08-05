Ankara'da Keşmir Sömürü Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi

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Ankara'da Keçiören Belediyesi ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde "Keşmir Sömürü Günü" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, fotoğraf sergisi Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu tarafından açıldı.

"Keşmir Sömürü Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılış töreninde konuşan Zorlu, "Keşmir davası"nın Türk halkı için önemine dikkati çekerek, "Keşmirli kardeşlerimiz, haklı ve meşru olan kendi kaderlerini tayin hakkı mücadelelerinde Türk kardeşlerini yanlarında bulacaklar." dedi.

Büyükelçi Cüneyd de Türk halkına ve hükümetine "Keşmir davası"na verdikleri sürekli destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası forumlarda Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan övgüyle söz eden Cüneyd, Keşmir halkına yönelik baskı ve zulümlerin devam ettiğini hatırlatarak, "Bir gün zalimler tarihin çöplüğünde yerini alacak ve adalet yerini bulacak." ifadesini kullandı.

Sergide, Keşmir halkının topraklarında verdikleri özgürlük mücadelesi ve deneyimlerini anlatan fotoğraflar yer aldı.