Ankara'da Kurban Bayramı Tatili

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Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirmeyi tercih eden Başkentliler, mesire yerlerine giderek güzel havanın tadını çıkardı.

Başkentin en kalabalık noktalarından olan ve ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yaparken, çocuklar da oyun parklarında vakit geçirdi.

Vatandaşların bazıları ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken bazıları göl manzarasını seyretti.

Eymir Gölü'ne giden vatandaşlardan kimileri de göl kenarında dinlendi ve bisiklet sürdü, çocuklar da hayvanları besledi.

Zaman zaman ailesiyle Eymir Gölü'ne geldiklerini söyleyen Sibel Turgut, bayram tatilini fırsat bilerek hem dinlenmek hem eğlenmek istediklerini belirterek, "Akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla bayram tatili güzel geçiyor. Bugünü de doğayla geçirmek istedik." dedi.

Mogan Parkı'nda ikiz kardeşi Nisa ile eğlenen 3. sınıf öğrencisi Esma Çağlar da dayıları ve ailesiyle gezmeye geldiklerini ve burada eğlendiklerini ifade etti.

Manisa'dan Ankara'daki ailesini ziyarete gelen İsmail Büyükçanga ise "Kurban Bayramı tatili fırsat oldu, pikniğe geldik. Ailecek piknik yapıyoruz burada. Biraz sıcak ama göl kenarında ortam güzel. Çocuklar eğleniyor burada. Sabah erken geldik, 2-3 saat sonra da mangala başlayacağız." diye konuştu.

İlyas Büyükçanga da torunlarıyla piknik yaptıklarını ve eğlendiklerini söyledi.

Ailesiyle pikniğe gelen ve mangal yapan Ahmet Çanak, "Kurbanı kestik, geldik. Şimdi de mangal keyfini yapıyoruz. Oğlum, gelinim ve torunumla geldik." diyerek keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi.