Ankara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

(ANKARA) - Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.