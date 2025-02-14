Ankara'da Minibüs Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da Minibüs Ücretlerine Zam Yapıldı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin toplantısında minibüs ücretleri artırılarak, tam biniş ücreti 30 TL, öğrenci ücreti ise 20 TL oldu. Zamlı tarifeler 17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

14.02.2025 15:00  Güncelleme: 15:34
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 13 Şubat'ta yapılan toplantısı sonucunda minibüs ücretlerine yapılacak zam belirlendi. Buna göre, 25 lira olan tam biniş ücreti 30, 15 lira olan öğrenci ücreti 20 liraya yükseltildi. Şehir içi uzun mesafe 30 TL'den 35 TL'ye çıktı. Zamlı tarife 17 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, "Fiyat güncellemesi esnafın sıkıntılarını çözecek durumda değil. Büyükşehir böyle uygun gördü, umarım vatandaş da olumlu karşılar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 16 Şubat'tan itibaren otobüs ve metro ücretlerinin tam bilet için 26 TL, öğrenci biletleri için ise 13 TL olmasına karar vermişti. Bu zam sonrasında minibüs ücretleri için de yeni tarife açıklandı. Böylece şehir içi kısa mesafe 25 TL'den 30 TL'ye, en uzun mesafe 30 TL'den 35 TL'ye çıktı. Öğrenci. ücreti ise 15 TL'den 20 TL'ye yükseldi.

Zamlı tarife 17 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

Kaynak: ANKA

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