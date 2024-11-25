Ankara\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtindeki mobilya boyama atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Önder Mahallesi Akçakale 2. Cadde'deki üç katlı bir binanın mobilya boyama atölyesi olarak kullanılan çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.