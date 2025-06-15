Ankara\'da Modern İtfaiye İstasyonları İnşa Ediliyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te hizmet verecek modern itfaiye istasyonları için çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı sonuna kadar Hurdacılar Sitesi, Karacaören ve Eryaman'a inşa edilecek üç yeni istasyonun daha hizmete girmesiyle toplam istasyon sayısının 51'e yükseltilmesi planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangın ve acil durumlara karşı daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Mevcut 48 itfaiye istasyonuna ek olarak yıl sonuna kadar üç yeni istasyonun daha hizmete girmesiyle, kentteki toplam istasyon sayısının 51'e yükseltilmesi planlanıyor.

İtfaiye istasyonu bulunan bazı bölgelerde eski binaların yerine yenileri inşa edilerek modernize edilen itfaiye merkezleri, daha güçlü bir altyapıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Temelli İtfaiye İstasyonu hizmet vermeye başlarken, Çamlıdere, Kalecik ve Çayırhan'a kurulan istasyonların kısa zaman içinde devreye alınması amaçlanıyor.

Yangın riskinin yüksek olduğu ancak bugüne kadar itfaiye istasyonu bulunmayan bölgelerde de yatırımlar hız kazanıyor. Bu kapsamda ABB tarafından Hurdacılar Sitesi (Yakacık), Karacaören (Altındağ) ve Eryaman'da ilk kez itfaiye istasyonu kurulacak. Söz konusu bölgelere kurulacak istasyonların ise bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Acil müdahale süreleri kısalacak

ABB, yeni itfaiye istasyonlarıyla birlikte yangınlara ve diğer acil durumlara müdahale süresini ciddi şekilde azaltacak. Genişleyen istasyon ağı sayesinde özellikle kırsal ve sanayi bölgelerinde güvenliğin artırılması hedefleniyor.

İnşaat çalışmaları sürerken yeni istasyonlarda itfaiyecilerin her türlü ihtiyacı da düşünülüyor. Modern istasyon binalarında yemekhane, santral odası, yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları bulunurken; 7/24 esasına göre çalışan itfaiyecilerin boş zamanlarını değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresinde çeşitli sportif alanlar yer alıyor.