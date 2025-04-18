İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 635'e yükseldiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 635 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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