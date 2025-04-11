Ankara'da Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika
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Ankara'da Nisan'da Kar Yağışı

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Ankara'da nisan ayında açan çiçeklerin üstüne kar yağdı. Vatandaşlar karı sevip endişe ediyor.

11.04.2025 12:43
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Ankara'da açan çiçeklerin üzerine kar yağdı

ANKARA - Ankara'da nisan ayında etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açan çiçeklerin üzeri karla kaplanırken Nisan ayında etkili olan kar yağışı vatandaşları ise hem sevindirdi hem düşündürdü. Kar yağışı hakkında konuşan vatandaş, "Muhteşem bir şey. Yataktan kalkar kalmaz Kuğulu Parka geldik. Cinnah'ta oturuyorum. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çiçekler için de yüreğim acıyor aslında o ayrı konu. Karı her zaman yaşamak lazım, yağdığı zaman yaşamak lazım. Ben isterim ki Temmuz'da da kar yağsın. Karı çok severim. Çalıştığım zamanlarda ben kar yağdığı zaman sevinirdim, babam derdi ki fakiri de düşünmek lazım. Tabi ki onları da düşünüyorum. Herkesi düşünüyorum ama sevinci paylaşmak lazım" ifadelerine yer verdi.

Başka bir vatandaş ise kışın daha az kar yağdığını belirterek, "Kışın yağdı ama bu kadar güzel yağmadı. Yani Nisan ayındaki bu kar hakikaten çok güzel. " dedi. Kar yağışı hakkında endişelenen vatandaşlarda oldu. Yaşanan kar yağışının tarım için iyi olmadığını söyleyen vatandaş, "Bu pek iç açıcı değil aslında. Bu tarım için pek sağlıklı değil. Mevsimler değişti artık. Geçmişteki kar yağışından farklı bu" dedi.

Nisan ayında kar yağışını fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren vatandaş ise, "Çok mutluyum, evden çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Nisan ayında kar yağıyor diye fotoğraf çektim. 2018'den beri Ankara'da yaşıyorum. Çok kar görememiştim" şeklinde konuştu.

Ankara\'da Nisan\'da Kar Yağışı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika

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