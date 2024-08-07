Ankara'da nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

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Ankara'da "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. Altındağ'daki bir iş yerinde yakalandı.

Y.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.