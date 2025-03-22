Ankara'da ODTÜ Ulaşımında Kısıtlama

(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacağını, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüslerin yolcu indirip bindirmeyeceğini ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetlerinin yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Ankara'da başlayan eylemlerin önemli noktalarından olan ODTÜ'ye toplu ulaşım Ankara Valiliği kararıyla durduruldu.

EGO Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince 22.03.2025 tarihinde saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00'den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 19.00'den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur."