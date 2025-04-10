Ankara\'da Okullar Tatil

(ANKARA)- Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması nedeniyle özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde bir gün ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ankara il genelinde yarın okulların tatil edildiğini belirtti. Vali Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde bir gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."