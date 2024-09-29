Ankara'da Okullar Temizleniyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentteki öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla toplam 10 bin 376 öğrencinin öğrenim gördüğü 22 okulu temizledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, okullardaki hijyen sorununa çözüm getirmek için harekete geçen belediye, "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek" projesiyle başkentteki okullara destek vermeye başladı.

Belediye ekipleri, projenin ilk gününde toplam 10 bin 376 öğrencinin öğrenim gördüğü 22 okulu ve 454 dersliği temizledi. Okullarda ayrıca ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Güngör, bahçenin yanı sıra sınıflar ve tüm ortak kullanım alanlarının temizliğinin de yapılacağını belirtti. Güngör, "Tüm sıraları silip, tuvaletleri yıkayacağız. Okulu komple dezenfekte edip belediyemizin kendi şirketinin ürettiği el dezenfektanlarını okullara bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Temiz Okul Sağlıklı Gelecek" projesine destek verildiği, belediyelerin el ele okulları temizlediği aktarıldı.