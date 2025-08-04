Ankara'da Otobüs-Kamyonet Çarpıştı

Ankara'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mevlana Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otobüs ve kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile otobüsteki G.A. yaralandı.
Yaralılar, Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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